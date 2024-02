En un futuro podrías tener Alzheimer según estas 5 señales de Cambridge

Según la Encuesta de Dependencia, reportada por Fuentes y Albala en el año 2014, la prevalencia de demencia en Chile alcanza el 7,1% en personas de 60 años (2.850.171, según el CENSO 2017). Es decir, alrededor de 199.511 personas del grupo etario mencionado podrían presentar esta patología.

En un estudio internacional realizado por la Universidad de Cambridge y publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, los investigadores creen haber encontrado una fórmula que ayuda a determinar si una persona es propensa a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La metodología del estudio consistió en reclutar a 500.000 voluntarios entre los 40 y 69 años, a quienes se les analizaron sus hábitos diarios y se les realizaron exámenes de resolución de problemas, tiempo de reacción, memoria, entre otras evaluaciones.

Finalmente, los investigadores llegaron al hallazgo de 5 señales que podrían indicar si una persona padecerá Alzheimer en el futuro.

¿Cuáles son las 5 señales?

El estudio realizado por Cambridge, tuvo como resultado que las personas que desarrollaron Alzheimer a través de los años, obtuvieron resultados bajos en las siguientes 5 categorías:

Test de emparejamiento de figuras familiares.

Recordar listas de números.

Resolución de problemas: A los participantes del estudio les resultó difícil enfrentar diversos desafíos propuestos, lo cual podría indicar una señal temprana de deterioro cognitivo.

Memoria prospectiva: Se refiere a la capacidad de las personas para recordar la actividad que deben realizar en el futuro.

Tiempo de reacción: Hace referencia a la respuesta no oportuna frente a diferentes estímulos en comparación con una persona sana.

Otro hallazgo importante fue que, con el tiempo, las personas que desarrollaron Alzheimer fueron más propensas a caerse en comparación con individuos sanos.

El doctor Nol Swaddiwudhipong, uno de los autores de la investigación, afirmó que “al mirar el historial de los pacientes, nos resultó evidente que estaban mostrando de forma sutil algún grado de discapacidad cognitiva años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para justificar un diagnóstico positivo”.

Con respecto a los resultado, agregó: “Esto es un paso adelante para instar a las personas a partir de los 50, a aquellos con hipertensión o los que no tienen suficiente actividad física en su vida, para tratar de intervenir pronto y ayudarlos a reducir el riesgo”.

Los autores del estudio creen que sus resultados podrían contribuir a mejorar la prevención y los tratamientos del Alzheimer, permitiendo intervenir de forma temprana y retrasar los efectos de esta enfermedad.

“La gente no debería preocuparse sin motivo si, por ejemplo, le cuesta recordar números de teléfono. Incluso los individuos sanos tendrán puntuaciones mejores y peores que los demás. Pero lo que sí es importante es hablar con nuestro doctor si nos damos cuenta que estamos teniendo problemas para recordar en nuestra vida diaria”, comenta el autor de la investigación y doctor Timothy Rittman.

Una película que aborda esta enfermedad es “La Memoria Infinita”(disponible en Netflix), dirigida por la destacada directora Maite Alberdi. El largometraje cuenta la historia de amor entre el periodista Augusto Gongora y la actriz Paulina Urrutia, que da un giro en sus vidas después de que a Augusto le diagnosticaran Alzheimer. La película explora la reconstrucción de la memoria e identidad y muestra cómo mantienen un amor inquebrantable a pesar de los estragos de la enfermedad.