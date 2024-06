“No por flojo” : El momento cuando Boric reconoció que no se duchó

“¿Cuántos de los que vienen de Punta Arenas no pudieron ducharse hoy día? ¿Hay varios? Yo también me incluyo. No por flojo, sino porque se nos cortó el agua en parte importante de la ciudad por las heladas”, aseguró el presidente Gabriel Boric.

Esto durante una visita al Centro de Cuidados Comunitario Punta Delgada, en la comuna de San Gregorio, en la Región de Magallanes.

El congelamiento de las cañerías está provocando problemas en la zona hace varios días y, de hecho, motivó una suspensión total de las clases durante toda la semana en la capital regional y en otras comunas, como Natales y Porvenir.

Esta no es la primea vez que el presidente no ha podido bañarse. En 2023, durante un viaje de regreso a Chile desde China el mandatario realizó un live de Instagram.

Finalmente, justo antes de terminar el live, donde jefe de estado se veía bastante cansado tras tantas horas de vuelo, un usuario escribió “báñese por favor”. De buena gana, el mandatario respondió: “no sé si ustedes se han bañado en los aviones, yo no tengo la experiencia… no hay baño, de duchas, en los aviones”.

Revisa el momento aquí: