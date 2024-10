Las lindas postales que dejó una aurora austral en Punta Arenas

Un gran espectáculo se vivió en Punta Arenas que fueron la aparición de la aurora austral. Los residentes de esa zona del país fueron testigos de este hermoso fenómeno atmosférico.

Todo comenzó pasadas las 22:30 horas de la noche de este jueves y se pudo ver desde distintas zonas de la región. Esta es la segunda vez en el año que en esa misma zona del país los vecinos pueden apreciar esta maravillosa postal, esto porque en mayo pasado también se apreciaron auroras debido a una fuerte tormenta solar.

Las auroras son fenómenos naturales que aparecen cuando las partículas cargadas provenientes del sol son guiadas por el campo magnético de la Tierra e inciden en la atmósfera cerca de los polos.

Una vez que llegan a la atmósfera, las partículas liberan su energía en forma de luz y genera el panorama visual que fue registrado por los chilenos en la zona sur del país.

Ahora, el fenómeno ocurrido en Punta Arenas corresponde a una aurora austral. Este tipo de aurora recibe el nombre de “austral” porque se produce en el hemisferio sur del planeta. Estas no deben confundirse con las auroras boreales que se manifiestasn en la zona norte de la Tierra.

Here in Punta Arenas yesterday, the southern lights were visible like this… pic.twitter.com/YHjhx5LL7a

— Zorrita 🥦 (@cachitatanlonga) October 11, 2024