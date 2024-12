Andrea Bocelli, Alejandro Tabilo y Manuel Monsalve entre lo más buscado en Google este 2024

Como todos los años, Google dio a conocer las mayores tendencias de búsqueda en Chile y las preguntas frecuentes de sus usuarios.

Con ayuda de su plataforma, Google Trends, y otras herramientas, la empresa construyó su famoso ranking, Año en Búsquedas, el cual reveló que entre las principales temáticas se encuentran deportes, política y entretención.

“Uno de nuestros principales objetivos como compañía es ordenar la información del mundo. Y el Año en Búsquedas, uno de nuestros momentos tradicionales de cada año, es un reflejo claro y contundente de cómo los distintos temas de la actualidad impactan a las personas que utilizan el Buscador para mantenerse informados y aprender más cada día”, comentó en un comunicado Alejandra Bonati, Gerente de Comunicaciones de Google Chile.

¿Qué buscaron los chilenos este 2024?

El ámbito deportivo se tomó los primeros tres lugares de las tendencias, la Eurocopa y Copa América marcaron el top dos, apareciendo en el tercer lugar, el tenista nacional Alejandro Tabilo.

Además, en tendencias aparecieron series, películas y artistas como el cantante Andrea Bocelli, la película Intensamente y la serie Baby Bandito dentro del top 10.

Por su parte, en política, las elecciones de EE.UU y Venezuela se tomaron los primeros lugares, seguidos de personajes como Cathy Barriga, Donald Trump y Manuel Monsalve.

¿Qué preguntas marcaron el año?

Google no solo reconoce las tendencias que marcaron este año, sino que, hace un análisis de cuáles fueron las preguntas más frecuentes de los chilenos, entre las que están: ¿Qué es el Mewing?; ¿Qué es Duchenne? ; ¿Cómo postular al subsidio de la luz?; ¿Cómo se contagia la viruela del mono?; ¿Cómo excusarse de votar?; ¿Por qué no se come carne en Semana Santa?; ¿Por qué las abejas son tan importantes? y ¿qué sucede si se extinguen?, entre otras.

Además, la empresa presentó la categoría Nos dejaron, en la cual aparecen figuras de la política y el entretenimiento que fallecieron durante el año como Claudio Iturra, Sebastián Piñera, Claudio Reyes y Liam Payne, entre otros.

Estos resultados, no solo revelan las tendencias, sino que también, funcionan como un espejo de los temas que moldearon a la sociedad chilena durante el año.