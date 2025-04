Dua Lipa sorprende con cover de Lorde

Dua Lipa emocionó a sus fans en Nueva Zelanda con un homenaje especial. Durante su show en el Spark Arena de Auckland, la artista interpretó Royals, el icónico tema que lanzó a la fama a Lorde en 2013.

El público respondió con una ovación. Muchos asistentes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales, donde el video ya suma miles de reproducciones.

Este gesto se suma a otras sorpresas que Dua Lipa ha ofrecido en su gira por Oceanía. En Sídney, por ejemplo, invitó a Kevin Parker, líder de Tame Impala, para cantar juntos The Less I Know The Better. También ha compartido escenario con Troye Sivan y Vance Joy, e incluso hizo un cover del clásico de INXS Never Tear Us Apart.

La gira Radical Optimism Tour continúa. Dua Lipa anunció fechas en Latinoamérica para fines de 2025, con presentaciones en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. La preventa de entradas comienza el 7 de abril.