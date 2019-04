Tras la gira del presidente en Asia: ¿Un posible cambio de gabinete?

“No son pocas las conversaciones en las que se esperan que en el regreso del presidente Sebastián Piñera al país, tras su gira en Asia, tenga no solo las bilaterales anunciadas con sus ministros, sino que haya un cambio de gabinete”, sostuvo en Hablemos en Off, Matías del Río.

El periodista explicó que si bien en todos los gobiernos existen las especulaciones sobre si habrán cambios de gabinete, lo cierto es que este tiene un asidero respecto de situaciones de ministro.

Del Río señaló que “hay que decirlo con todas sus letras, aquí hay un ministro que está complicado y que eventualmente se puede complicar, se trata de Andrés Chadwick, el hombre más cercano al presidente”.

Esto tras revelarse los Whatsapp en el ministro del Interior solicitó al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, que defendiera al fiscal regional Emiliano Arias.

Ante esto, aseveró que la posible salida del ministro “no se debe a que el presidente esté molesto, sino que el propio Andrés Chadwick sienta que no tiene fuerzas y no quiere ser un obstáculo en el gobierno”.

Esto sería una situación muy complicada para el presidente debido a que no hay nombres definitivos para reemplazar al secretario de Estado, debido a que además en un puesto UDI.

Por su parte, Nicolás Vergara sostuvo que “quién aventura esta teoría no sabe, creo que la cosa está muy hermética (…) pero hay un elemento que está muy presente en la cabeza del presidente, y es que no va a realizar ningún cambia hasta que no tenga un reemplazo evidentemente mejor que el que está en el cargo”.

“Aquí hay un grupo de gente, varios ministros, contra los que hay críticas, observaciones y hay intención de ellos mismo de irse”, explicó Vergara.

Consuelo Saavedra sentenció que “siempre que hay conversaciones de cambio de gabinete se tiende a afirmar a los ministros”.