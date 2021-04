La promesa de Pamela Jiles para que se apruebe el tercer retiro del 10%: ¿Una jugada maestra?

Algunos lo catalogaron de insólito, otros les pareció correcto, lo cierto es que la diputada Pamela Jiles prometió no presentarse a ninguna elección presidencial si el gobierno patrocina el proyecto del tercer retiro del 10% y no lo manda al TC.

“Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos señor Presidente, le digo desde aquí que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto del tercer retiro y por cierto no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril”, expresó Jiles.