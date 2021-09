La mentira de Rodrigo Rojas Vade: Un duro golpe para la convención constituyente

“Es algo políticamente grave, su afirmación sobre que tenía cáncer no fue un dato más acerca de él (…) Podría tener implicaciones legales”, aseguró Fernando Atria, constituyente, sobre la declaración de Rodrigo Rojas Vade, quién reconoció que mintió al decir que padecía esta enfermedad.

Sobre la posibilidad de que Rojas Vade renuncie a la convención, Atria señaló que “la renuncia de un convencional afecta a las personas que votaron por él y se quedan sin representantes (…) Un parlamentario es reemplazado por alguien del partido al que pertenece”.

Tras su entrevista con La Tercera. , Rojas Vade renunció a la vicepresidencia de la Convención Constitucional y en su lugar asumirá Tania Madriaga.

En Hablemos en Off, Consuelo Saavedra señaló que “si no hubiese sido por el artículo de La Tercera, él hubiese seguido mintiendo un montón de tiempo más”.

Por su parte, Nicolás Vergara, señaló que “situaciones como estas nos hacen repensar la destrucción que hemos hecho de los partidos políticos (…) Nos encontramos con una cantidad de candidatos que solo era conocido en sus colectivos locales”.

Ante esto, Matías del Río sostuvo que “hace rato que estamos en esta adoración ridícula y vergonzosa del independiente, sobre los partidos. Uno puede esperar que en cualquier partido político tenga mitómanos, lo que es complejo es que los grupos políticos se paren en su autoridad moral respecto del resto”.

“El gran llamado de atención, no para la Lista del Pueblo, sino que para la ciudadanía es a no creer más en estos santos, puros y castos grupos de personas que vienen a cambiarlo todo, porque ellos son distintos a los del pasado. Son seres humanos tan mentirosos, buenos, etc, que el resto”, afirmó del Río.