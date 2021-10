Errores en las cifras: ¿Una desconexión de Gabriel Boric con la ciudadanía?

Polémica se ha generado tras el traspié del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, durante una entrevista en Mentiras Verdaderas de La Red

Uno de los que ha criticado a Boric, fue CEO y fundador de la startup chilena NotCo, Matías Muchnick a través de su cuenta de Twitter.

Quien fuese elegido como el Empresario del Año por la Asech el 2019, señaló “si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso”.

“No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal”, opinó Muchnick.

— Matias Muchnick (@MatiasMuchnick) October 21, 2021

En Hablemos en Off, Nicolás Vergara señaló que “pensar en UF es muy común para un sector es muy común para un porcentaje muy alto de los chilenos y tengo la impresión que para Boric no”.

Ante esto, Matías del Río señaló que “esto no es solo no saberte la cifra, es no conocer a cuánto está la UF (…) Lo importante aquí es el orden de magnitud. 30 millones es lo que puede costar una vivienda básica en su construcción, pero no son superricos”.

“Comparto con ustedes que si una de tus ideas bases es aumentar el impuesto a los superricos, lo mínimo que sepas el margen. Respecto de la UF te revela una desconexión con la persona que va a votar por ti”, afirmó Consuelo Saavedra.

Por su parte, del Río sostuvo que “esto te revela cuál es tu proximidad con los problemas reales de la gente que está consiguiendo subsidios. Si tu vendes como que el resto es la elite y que tú representas el cambio de paradigma de la gente más postergada, tienes que conocer la realidad de vida de esa gente”