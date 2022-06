Simple y recaudadora: Lo que se espera de la reforma tributaria

Este viernes, el gobierno presentará la esperada reforma tributaria, que tiene como principal objetivo recaudar cerca de 4,3% del PIB.

Uno de los aspectos que contendrá este proyecto es una materia que ha estado en discusión desde hace dos años al menos en el Congreso: la creación de un nuevo impuesto a los altos patrimonios. En junio de 2020, diez diputados entonces de oposición -entre los cuales estaban los actuales ministro Giorgio Jackson y Camila Vallejo- establecía un gravamen de 2,5% del patrimonio bruto de las personas naturales con patrimonios superiores a los US$ 22 millones.

El proyecto considera dos tramos para el impuesto a la riqueza. El primero fija un tributo para los patrimonios que se ubiquen entre los US$ 5 millones y los US$ 15 millones, aproximadamente. El segundo tramo gravaría a los patrimonios personales de quienes sobrepasen los US$ 15 millones.

El primer tramo pagaría un monto más bajo, cercano al 1% del patrimonio declarado, mientras que el segundo será en torno a 2%.

Además, la iniciativa considera la modificación de las tasas más altas del impuesto al global complementario, que pagan las personas por sueldos, salarios y pensiones.

En la actualidad el sistema tributario considera siete tramos en el impuesto a las personas, con tasas marginales que parten en 4% y se elevan hasta 40%. Las rentas mensuales por hasta las 13,5 UTM, que hoy se ubica en $ 786.348, están exentas del pago a ese impuesto y, según cifras del Servicio de Impuestos Internos, beneficiaban al cierre del 2020 al 75% del total de los contribuyentes. En 2005 eran el 84%.

La reforma tributaria que anunciará Marcel en los próximos días elevaría las tasas de los tramos de ingresos más altos y creará uno que tendrá una tasa sobre 42%, dicen interlocutores que se han reunodo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Otro de los temas que ya va tomando forma es que se establecerá un sistema desintegrado en el caso de las las grandes compañías, lo que impedirá que el impuesto pagado por las empresas (impuesto de primera categoría) sigua siendo un crédito o deducción contra los impuestos finales (impuesto global complementario o adicional) de los socios o accionistas.

Con esto se crearía un impuesto a los dividendos que llegará al 22% para los accionistas de esas compañías. El impuesto de primera categoría, que pagan las empresas, se mantendrá en el actual 27%. Con ello, calcula un experto, el impuesto máximo a pagar, y que hoy asciende a un tope de 44,45%, se acercaría más bien al 43%.

El futuro de la reforma tributaria

En Hablemos en Off, Nicolás Vergara señaló que “entiendo que la autoridad haya intentado hacerlo lo más simple posible y evitar el antecedente de la reforma tributaria de Bachelet 2”.

Por su parte, Consuelo Saavedra sostuvo que “parece muy enfocado en las personas, por lo que los empresarios debiesen estar tranquilos que no va a desincentivar la inversión”.