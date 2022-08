Autonomía de carabineros: El preocupante fondo de la declaración de Izkia Siches

“Creo que es un error de la interpretación que se ha hecho, pero la realidad es que evidentemente existe una excesiva autonomía de las policías y es un diagnóstico bastante transversal de los expertos. Es en ese tenor en el que hemos planteado avanzar de manera transversal en un ministerio de seguridad mucho más potente”, aseguró la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto de sus dichos sobre Carabineros.

Tras la aprobación de la extensión del estado de excepción, la ministra aclaró respecto a sus palabras, que la institución no es una institución autónoma, sino que cuenta con autonomía para las tareas operativas y estratégicas, asegurando que “hay un consenso transversal” de los expertos en la materia.

“Más allá de estas declaraciones, es importante ir al fondo. Avanzar en una reforma a las policías como también en un Ministerio de Seguridad que acompañe su función bajo el mando civil”, destacó la ministra Siches.

En conversación con Canal 13 aseveró “en la actualidad, Carabineros es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías”. Sus dichos despertaron críticas tanto desde la oposición como de algunos sectores del oficialismo.

El fondo de los dichos de Siches

Ante esto, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara aseveró que “no es que Izkia Siches no entienda que Carabineros no es autónomo sino que actúa con autonomía, que es distinto”.

“Yo estoy seguro que lo que Izkia Siches quiso decir, que me parece mucho más grave aún, es que ‘claro, nosotros le decimos a Carabineros que controlen el orden en la Plaza Baquedano y ellos lo hacen como les parece, autónomamente”, afirmó.

Asimismo, Vergara sostuvo “entiendo lo que quiso decir pero me complica el fondo, porque el fondo es que operativamente la autoridad civil decidiera la maniobra policial”.