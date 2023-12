Las indicaciones a la reforma de pensiones: ¿Un zapato chino en el que se metió el gobierno?

Sin embargo, como la idea de la oposición es que el 6% adicional vaya íntegro a las cuentas individuales, desde el Gobierno de Boric cedieron y ahora proponen que un 2% vaya a las cuentas individuales, completando un 12%, y el resto a un seguro social.

La distribución será la siguiente:

Un 1% de la cotización adicional iría para financiar la sala cuna para hombres y mujeres de nuestro país, además de financiar las diferentes expectativas de vida.

de nuestro país, además de financiar las diferentes expectativas de vida. Un 2% será para la capitalización individual, lo que se sumará al actual 10%.

lo que se sumará al actual 10%. Y un 3% irá para el seguro social, es decir para quienes cotizaron y quienes tienen pensiones muy bajas.

Sobre esta propuesta, en Información Privilegiada, Josefina Ríos señaló que “hay una trampa sumamente peligrosa, es un tema que llevamos 15 años y que hay que corregir. El gobierno presentó indicaciones novedosas pero que no habrían sido informadas antes a la oposición y donde probablemente no haya piso no agua para ser aprobadas”.