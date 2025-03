El rol de la prensa ante la filtración de chats de Karol Cariola

Luego de la publicación de La Tercera de una serie de chats entre la expresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, se ha puesto en disputa el rol de la prensa frente a este tipo de hechos.

Y es que producto de la filtración de las conversaciones entre las comunistas donde criticaban duramente al Gobierno, se ha cuestionado el rol de la prensa al revelar estos chats.

Frente a esto, la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, señaló en que “la prensa cuando hace lo que hace y publica lo que publica, lo que persigue es un interés público. No es necesariamente un interés en términos de si aporta o no una investigación judicial. Es decir, en eso nosotros tenemos roles sumamente distintos”, aseguró.

Siguiendo esta línea, resaltó que tanto Cariola y Hassler, “son dos altas autoridades de la República, son aliadas del gobierno o tienen carácter oficialista. Es muy importante la jerarquía de ambas porque no es, y aquí no quiero ofender a nadie, no es cualquier dirigente. Son dirigentes muy emblemáticos del Partido Comunista, aliadas del gobierno. La conversación además entre ellas da cuenta de un debate que ha sido y yo creo que ha cruzado todo este gobierno, que tiene que ver con el tema de las expectativas que había cuando asumieron esta administración. Es decir, todo este tema de si hay o no decepción en la fila oficialista por cómo ha devenido el gobierno en los años en que ha avanzado es nada menor“.

“Aquí no hay una conversación del ámbito de la intimidad. Aquí no hay críticas personales (…) Estas son críticas que son políticas, que además abordan decisiones claves de este Gobierno porque todo esto se da en un contexto de cuando se produce el indulto a los condenados en el marco del estallido social. Entonces, ese es el interés público que tiene”, agregó.

“Hay muchos que creen que la prensa está para reafirmar sus propias opiniones. Son esos los que festinan, por ejemplo, con la filtración del chat de Luis Hermosilla y se escandalizan con la filtración del chat de dos altas dirigentes comunistas haciendo duras críticas al Gobierno y además quiero decir un punto sobre esto, que además ayer el Presidente algo concede respecto del interés público cuando él señala que él no habla así de sus aliados políticos“, concluyó.