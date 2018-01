Spotify demandado por infringir derechos de autor

El 29 de diciembre la editora de Wixen Music Publishin presentó una demanda contra Spotify por infringir los derechos de autor de artistas como The Doors, Janis Joplin, The Beach Boys, Journey, The Black Keys, Santana y Tom Petty. Wixen vela por más de 5 mil canciones de 2 mil artistas

Como asegura Wixen, “mientras Spotify se ha convertido en una compañía de miles de millones de dólares, los compositores y sus editores, no han sido capaces de compartir justa y legítimamente del éxito de Spotify, ya que Spotify en muchos caso usó su música sin licencia y sin compensación”.

Por esto la editora exige al menos 1.600 millones de dólares más los gastos judiciales como compensación.

Según informó The Hollywood Reporter , la defensa de Spotify cuestionó que Wixen tenga por contrato el permiso de sus artistas para realizar acciones legales.