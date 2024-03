Neil Young volverá a Spotify

La plataforma de música Spotify volverá a tener en su catálogo la música de Neil Young, tras dos años sin su presencia.

Fue en enero de 2022, cuando el artista decidió retirar su música de la plataforma, debido a que el podcast exclusivo de Joe Rogan (Joe Rogan Experience) difundiera información errónea sobre las vacunas del Covid-19.

Además, en noviembre del mismo año, se refirió a su decisión agregando que la calidad de audio en la plataforma era baja. “¿Por qué iba a mantenerla ahí si suena como una película pixelada?”, señaló Young.

Sin embargo, el podcast de Rogan ya está disponible en los servicios de Apple Music y Amazon, por lo que decidió volver a la plataforma liderada por Daniel Ek.

“Spotify, el nº 1 en streaming de música en baja resolución del mundo Spotify, donde se obtiene menos calidad de la que hicimos, será ahora el hogar de mi música de nuevo”, declaró Neil Young.

Además, agregó que “mi decisión llega cuando los servicios de música Apple y Amazon han empezado a ofrecer las mismas funciones de podcast desinformativas a las que me opuse en Spotify. No puedo abandonar Apple y Amazon, como hice con Spotify, porque mi música tendría muy poca salida en streaming para los amantes de la música”.

No obstante, no tardó en apuntar al servicio con el logo verde por la calidad de la música: “He vuelto a Spotify, con la sincera esperanza de que la calidad del sonido de Spotify mejore y la gente pueda escuchar y sentir toda la música tal y como la hicimos. Qobuz y Tidal, donde se presenta mi música, también están en alta resolución”.

“Esperemos que Spotify se decante por la Alta Resolución y ponga toda la música al alcance de todos. Spotify, ¡puedes hacerlo! Sé realmente el número 1 en todos los sentidos. Tienes la música y los oyentes. Empieza con un nivel de alta resolución limitado y construye a partir de ahí”, finalizó Young.