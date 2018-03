El debut de Pink Floyd será re-editado para Record Store Day

En 1967, la banda inglesa Pink Floyd estaba formada por Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Juntos dieron forma al primer álbum de estudio, llamado The Piper At The Gates of Dawn y que comienza con la canción “Astronomy domine”.

Se trata del único disco del cuarteto que fue liderado por Barrett, quien un año más tarde dejaría la banda. Y ha tenido varias reediciones oficiales cuando cumplió 30 y 40 años de su lanzamiento original.

La versión que se prepara para el Record Store Day del próximo 21 de abril es una remasterización de la mezcla original en mono de 1967, que será prensada en 12 pulgadas de vinilo de 180 gramos e incluirá un poster.