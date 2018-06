Paul McCartney estrena dos nuevos singles, los primeros en 5 años

Ayer comentábamos que Sir Paul estaba de vuelta y lo hizo anunciando la edición de dos nuevos singles, sus primeros trabajos originales desde 2013, cundo editó el disco New.

A la fecha, si bien Macca había estado colaborando con artistas como Rihanna o Kanye West, no le conocíamos nuevas canciones originales, espera que llegó a su fin.

“I don’t know” y “Come on to me” son los nombres de las nuevas canciones, las que serán parte de un nuevo disco, Egyp Station, el décimo séptimo de su carrera en solitario, carrera que iniciara una semana después de romper oficialmente con The Beatles, lanzando McCartney.

Sobre el nombre, el mismo MCartney dijo:

“‘Egypt Station’ comienza en la estación en la primera canción y luego cada canción es como una estación diferente. Entonces nos dio una idea para basar todas las canciones en eso. Lo considero un lugar de ensueño del que emana la música”.

El nuevo disco ya se puede pre ordenar y estará para el 7 de septiembre bajo el sello Columbia.

Escucha las canciones aquí:

“Come on to me”

“I don’t know”