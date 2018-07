Yoko Ono prepara un disco de remakes y adelanta una de sus canciones

Son casi 50 años de carrera los que lleva Yoko Ono. Desde su álbum debut en 1970, hasta su último disco editado en 2013, son más de una docena de trabajos que se han paseado por los más variados estilos y géneros musicales.

Warzone, el nuevo disco de la artista, reimagina 13 de sus canciones, editadas durante diferentes épocas de su carrera y que en estas versiones se enfocan en Yoko y su voz.

Para estar acorde a los tiempos, la japonesa se propone lanzar una canción cada martes hasta el día de su estreno oficial el 19 de octubre vía Chimera Music, sello que dirige su hijo Sean Ono Lennon. En esta oportunidad, estrenó la nueva versión de la canción que le da nombre al álbum.

“Warzone” fue originalmente incluida en su disco de 1996 Rising donde suena bastante distinta a la versión 2018.

+ + WE"RE LIVING IN A WARZONE + +

I have made a new album – WARZONE –

I will be previewing a track every Tuesday for 12 weeks until its release on October 19th.

Preview the album at https://t.co/cuyIKkSyE2

Preorder the CD or LP on Amazon at https://t.co/Gz1zUCx70Q

love, yoko

— Yoko Ono (@yokoono) 24 de julio de 2018