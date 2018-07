Elvis Costello se reúne con The Imposters para su primer disco en una década

La última vez que Elvis Costello y The Imposters trabajaron juntos fue para el disco Momofuku, editado en 2008. Costello, por su parte editó nueva música por última vez hace 5 años con el disco Wise Up Ghost junto a The Roots y hace poco nos enteramos de la cancelación de sus presentaciones en vivo para recuperarse de un diagnóstico de cáncer del que logró recuperarse sin que nadie se enterara.

Elvis Costello está de vuelta y el próximo 12 de octubre editará Look Now, su nueva colaboración junto a su banda de apoyo The Imposters y que contará con la presencia de Burt Bacharach y Carole King, siendo esta la cuarta vez que editan nueva música juntos y para darle todavía más relevancia a la noticia, adelantan dos nuevas canciones de lo que será ese disco.

Escucha acá “Under lime” y “Unwanted number”, los dos adelantos de Look Now:

Y acá: