Carolina Goic frente a dichos de Mariana Aylwin: “Creo que hay una definición política que el sector que ella lidera tiene que tomar”

En entrevista con 24 Horas, la ex candidata presidencial y cabeza de la DC, Carolina Goic, se refirió a los dichos de Mariana Aylwin que han dado mucho de qué hablar.

Aylwin dijo en Radio Infinita: “Hoy me siento mucho más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la Nueva Mayoría”, sin embargo aclaró que “es difícil cruzar la vereda, porque soy de una generación de luchó por la democracia y no pertenecer a esa cultura del mundo de la derecha. Tampoco me gusta”.

Al respecto, Goic sentenció: “Creo que un partido en que tu estás en forma voluntaria, sino asumes las decisiones colectivas que se toman, difícilmente vas a salir adelante”.

Y con respecto a Progresismo con Progreso, agrupación que lidera Aylwin, Goic dijo, “yo creo que más bien hay una definición política que el sector que ella lidera tiene que tomar”.