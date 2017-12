Felipe Berríos a personas trans: “Los admiro profundamente y les pido humildemente que me ayuden a crecer en esto”

En un video lanzado por la Asociación OTD Chile, el sacerdote Jesuita, Felipe Berríos entregó su apoyo y reconocimiento a la comunidad transexual chilena declarando que “a toda la comunidad trans, primero (quiero) felicitarlos y decirles con mucho cariño que los admiro profundamente y les pido humildemente que me ayuden a crecer en esto”.

Sinceramente Berríos dice en su mensaje: “Dios me está abriendo la mente, me está liberando de un montón de cosas”, y agrega que fue educado en un mundo “machista, sexista e ignorante en estas cuestiones” y dice “Dios me está hablando a través de ustedes”.

Felipe Berríos además agrega:

“El dolor que ustedes están viviendo, las humillaciones que han vivido, esto que los miran a través de un microscopio, que tienen que contar su íntima historia una y otra vez, (…) ustedes están abriendo el espacio a muchos más que van a crecer en libertad”.

El presbítero añadió que “nadie les preguntó si ustedes querían ser héroes, y a lo mejor no quieren serlo, pero de alguna manera están siendo héroes. Están ayudando a que nosotros crezcamos”.

Para terminar, el sacerdote aseguró que “yo siento que Dios los quiere a ustedes tal cual como son. Nosotros, los sacerdotes, y la Iglesia deberíamos estar apoyándolos totalmente. Lamentablemente todavía no es así”.

Aquí el video completo: