Federación Internacional de Atletismo prohíbe a las personas transgénero participar en competencias femeninas

Una medida controvertida, pero no permanente según confirmaron desde la World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, es la que tomaron de no dejar que las atletas transgénero compitan en las categorías femeninas.

Sebastián Coe, presidente de la federación comunicó que desde el 31 de marzo ya no se permitirá la participación de dichas atletas que hayan pasado por una pubertad masculina. Y fue claro al decir que seguirán investigando sobre la elegibilidad de transexuales acotando que “no vamos a decir que no para siempre”, pero que la decisión está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.

