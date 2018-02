Madre de Emmelyn sobre supuesto secuestrador: “Siempre quería que ella estuviera en todas partes”

En el matinal de Canal 13, Bienvenidos, habló Sandra Vial, la madre de Emmelyn Canales, la niña de 11 años desaparecida hace casi una semana en Licantén y supuestamente secuestrada por José Manuel Navarro, apodado “el brujo”.

Sandra afirmó que Navarro era visita habitual en la casa de los abuelos de Emmelyn donde ellas viven y expresó “yo había escuchado que estuvo en la cárcel y que se había violado a su hermana. Por eso yo dije un día: ‘por qué traen a ese hombre a la casa’, pero aquí yo no puedo decir nada, porque no es mi casa”.

Además Sandra apuntó que sus padres le “contaban que siempre el tipo decía ‘Emmelyn’, como que siempre quería que la Emmelyn estuviera en todas partes”.

Sobre el día de la desaparición de Emmelyn, su madre relató “estaba preocupada. Ese día me quedé esperándola, incluso llamé al teléfono para que se vinieran luego. Era el teléfono de él (José Navarro). Contestó mi papá. Le dijo a mi mamá que todavía no se venían. Pero no llegaban”, agregando, “cuando llegó mi papá le pregunté por Emmelyn, pero no sabía mucho, estaba medio perdido”.

Búsqueda

A los funcionarios de la PDI, Carabineros, bomberos, rescatistas, voluntarios y perros, se sumó un globo de vigilancia que en su interior tiene cámaras térmicas con una cobertura de 5 kilómetros lineales, la que permite captar el calor en el ambiente.

Además el globo puede operar cinco días con estanque de helio, elevándose hasta 150 metros. A su interior también tiene un DVR que permite almacenar video continuo por al menos un mes.

El rastreo de la niña se amplió a lugares dentro y fuera de la Región del Maule por si el sospechoso hubiese logrado salir del cerco policial.