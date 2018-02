Paula Díaz: La joven de 19 años que ruega por la eutanasia

Paula Díaz es una joven de 19 años oriunda de Temuco que desde finales de 2013 padece una extraña y no diagnosticada condición que la ha llevado a pedir la eutanasia a la propia presidenta Michelle Bachellet.

Según cuenta la familia, por más de cuatro años y, en forma creciente, Paula ha presentado movimientos involuntarios, pérdida de conciencia, parálisis de sus extremidades y, sobre todo, un dolor que la joven califica de insoportable.

A través de la campaña “Justicia para Paula”, creada por la familia en redes sociales con el fin de sensibilizar y pedir la eutanasia para la joven. Los padres suben videos mostrando su difícil situación.

“No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar. Ni de día ni de noche (…) Ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar sin que me duela o no se rompa. Cómo no pueden entender que ya no puedo más”, dice Paula en su mensaje a la mandataria.