“Let It Be”: Ya puedes ver el documental de The Beatles perdido por 50 años

En 1970 se estrenaba “Let It Be” un documental de Teh Beatles que no fue bien recibido debido a que se retrata la desintegración de la banda y salió pocos meses después de que se anunciara la ruptura delos fav four. De hecho, al estreno no asistió ninguno de los integrantes.

Después de este tropezado estreno y mal recibimiento, el documental quedó en el olvido, hasta ahora. 50 años después, que “Let It Be” llega al streaming de la mano de Disney+ y gracias a la restauración que hizo Peter Jackson, quien estuvo detrás también del aplaudido The Beatles: Get Back de 2021.

Según dijo Disney, la existencia de Get Back hace que Let It Be se aprecie de mejor manera. Algo que podrán confirmar o refutar sus fanáticos desde hoy, día en que la película ya se encuentra disponible en la plataforma.