Gobierno por Operación Huracán: “Se nos ha acusado de negligentes y tenemos todos los antecedentes que acreditan que no lo somos”

En entrevista con Tele13 Radio, el abogado del Ministerio del Interior, Matias Moya, se refirió a la ofensiva de la Fiscalía de La Araucanía, en el marco del Caso Operación Huracán.

Luego de la reunión que mantuvo Moya con el fiscal de Aysén, Carlos Palma, el jurista manifestó que el escrito “se fundamenta en situaciones anómalas de los informes. Desde esa perspectiva, es posible que existan los delitos de falsificación al instrumento público y obstrucción a la justicia”.

“Se nos ha acusado de negligentes y tenemos todos los antecedentes que acreditan que no lo somos”, añadió.

El abogado fue claro en señalar que “nosotros distinguimos el Ministerio Público de las personas a cargo. Las personas a cargo de la investigación Huracán y ahí puedo mencionar al fiscal Paredes, al fiscal González, al fiscal Arroyo… tuvieron una actitud incomprensible por parte nuestra”.

Agregando que ellos “jamás dieron ninguna luz de lo que estaba ocurriendo y derechamente tuvimos conocimiento por la prensa de lo que ocurría” en alusión a las dudas sobre las pruebas presentadas por Carabineros para imputar a los comuneros mapuche que finalmente fueron sobreseídos.

En la entrevista con el medio, Moya argumentó que el gobierno no intentó levantar el secreto de investigación antes debido a que “en las causas por delitos terroristas, no solo en la novena región, la práctica y el acuerdo era no pedir el levantamiento del secreto ni pedir diligencias hasta que el propio fiscal nos solicitara aquello, por cuanto la idea es no obstaculizar ni generar problemas en la investigación”.

Respecto a los dichos de la vocera (s) de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz, que hace unos días acusó al gobierno de “incatividad evidente” en la causa, Moya aseguró que “ella jamás hubiería dicho eso si tuviera los antecedentes sobre la mesa. La única conclusión a la que puedo llegar es que ellos dicen eso porque es lo que se les dice por parte de la novena región”.