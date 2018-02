Hermana de joven fallecido por fiebre amarilla acusó de negligencia al recinto de salud donde fue atendido

La hermana del primer chileno fallecido por contagio de la fiebre amarilla en Brasil, Daniela Santander, dio declaraciones a la prensa acusando de negligencia de parte del recinto de salud donde fue atendido.

Según Daniela, los primeros síntomas comenzaron el viernes pasado, por lo que Santander se dirigió a un hospital de Angra dos Reis en Rio de Janeiro, donde lo estabilizaron y dieron de alta.

“Después de dos días empezó a sentir los mismos síntomas, recayó muy grave, a tal nivel de perder la conciencia. Se fue al mismo hospital de antes, le hicieron exámenes y ahí arrojó que tenía fiebre amarilla”, agregando que la negligencia estuvo en haber otorgado el alta médica, pese a tener los síntomas del virus.

En entrevista con 24Horas, la hermana contó que tras el diagnóstico, Felipe fue trasladado a un hospital en Río de Janeiro en estado grave, para recibir un tratamiento más adecuado. “Ahí le tomaron de nuevos exámenes y corroboraron que tenía fiebre amarilla, y nos contaron que su estado era gravísimo y que tenía tres órganos comprometidos: el hígado, páncreas y riñones”.

Daniela contó que su padre le mandó a Felipe “un correo cuando empieza a ver en los medios que esto se estaba haciendo latente y saliendo a flote y él no accedió a la vacuna, de hecho, allá ya no habían dosis. Pero él de todas maneras no lo iba a hacer”, dijo en conversación con Ahora Noticias.