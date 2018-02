Oscar: Daniela Vega será presentadora en la entrega de premios

A la cantidad de nominaciones y reconocimientos que ha tenido la película “Una mujer fantástica” de Sebastián lelio, y a la actuación es específico de Daniela Vega, se suma que en la entrega de los premios Oscar, la actriz será una de las presentadoras.

Compartiendo escenario con Viola Davis, Emma Srone, Margot Robbie y Tom Holland, entre otros, Daniela será parte de la ceremonia.

Recordemos que “Una mujer fantástica” está nominada a Mejor Película Extranjera y la película se centra en la historia de Marina, una mujer trans que se ve enfrentada a la familia de su pareja cuando este muere.

Meet our first 12 #Oscars presenters! And tune in on Sunday, March 4, to watch the show live.https://t.co/HSdqhSEXN4 pic.twitter.com/BE9jyuzBoM

— The Academy (@TheAcademy) 16 de febrero de 2018