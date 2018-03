Varios muertos y heridos deja el colapso de un puente peatonal en Florida

Este jueves, un puente peatonal ubicado en la Universidad Internacional de Florida en Miami colapsó dejando varios muertos y heridos.

Según Miami Herald, el puente que servía de conexión entre campus de la Universidad habría comenzado su funcionamiento desde el sábado pasado.

Ante esta emergencia, el teniente Alejandro Camacho, funcionario de asuntos públicos de la Patrulla de Autopistas de Miami, confirmó a CNN que hay “varios muertos y cinco o seis autos aplastados”.

The City of Miami extends its heartfelt condolences to the friends and family of the victims of today’s bridge collapse in Miami-Dade County and we wish all survivors a speedy recovery. We are closely monitoring all developments.

— City of Miami (@CityofMiami) 15 de marzo de 2018