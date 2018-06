Tras las críticas: Trump firma decreto que termina con la separación de padres e hijos inmigrantes

Tal como se había anunciado, el presidente de EE.UU. , Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite que los menores que tienen a sus padres detenidos, puedan reunirse con ellos mientras están en espera para regularizar su situación como inmigrantes ilegales.

La medida permite que las familias que crucen la frontera sur de EE.UU. sean retenidas juntas. Esta orden también dará prioridad a las familias cuando se trate de procedimientos migratorios, pero no pondrá fin a la política de “tolerancia cero”.

El mandatario tras firmar esta orden señaló que “aseguramos que tenemos una poderosa y fuerte frontera, pero mantenemos a las familias juntas. Estamos trabajando fuertemente en temas de inmigración”.

WATCH: President Trump signs executive order to keep families together at US-Mexico border, says “zero tolerance” prosecution for people who enter illegally will continue. – @NBCNews pic.twitter.com/T6NlxzL7EV

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 20 de junio de 2018