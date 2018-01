Inédito: Nieve en Florida, ¿qué le pasó al “Estado del sol”?

Estados Unidos vive una de las olas polares más grandes de su historia, al punto de que el llamado “Estado del sol” amaneció cubierto por una capa de 2,5 milímetro de nieve, algo que no ocurría en la región desde hacía tres décadas.

Debido al clima, las autoridades de Florida decidieron cerrar rutas y advirtieron que podría haber cortes de luz, caída de árboles e inundaciones en la costa.

Además, en por lo menos cinco condados del estado se postergó el inicio de clases y varias universidades permanecieron cerradas. Lo mismo pasó con tres parques de Walt Disney World, que no abrieron sus puertas.

También hubo cancelaciones en vuelos que tenían previsto partir del aeropuerto de la capital de Florida, Tallahassee.

