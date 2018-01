“Fake News Awards”: Trump reconoció las 10 mejores “noticias falsas” de medios estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de una publicación en Twitter los ganadores de los “Fake News Awards”, un listado con las “noticias falsas” más relevantes a su juicio.

Trump ha mantenido una relación bastante tensa con varios medios estadonidense, en especial con CNN, The Washintong Post y The New York Times, los que que tomaron algunos de los primeros puestos de ranking.

A pocas horas de que los senadores republicanos, Jeff Flake y John McCain criticaran al presidente por emplazar a la prensa libre y ocupar, según el representante de Arizona, una retórica estalinista, el mandatario lanzó el listado a manera de burla a los medios citados.

El presidente estadounidense “homenajeó” 10 publicaciones y periodistas, ranking que colapsó a minutos de su revelación.

El primer lugar lo obtuvo el economista y columnista de opinión del The New York Times, Paul Krugman, por su publicación titulada “El día de la histórica y aplastante victoria del presidente Trump que la economía nunca se recuperaría”.

El periodista de ABC, Brian Ross, se quedó con el segundo lugar por su polémico error en el informe sobre el ex asesor de Trump, Michael Flynn, por el que estuvo suspendido cuatro semanas sin paga y obligado corregir el documento.

