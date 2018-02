Medios internacionales reportan tiroteo en escuela secundaria en EE.UU

Esta tarde, una escuela secundaria de Parkland, en Florida, fue escenario de un tiroteo que dejó al menos, 20 personas heridas.

La situación es muy confusa y aún no se saben las causas de la balacera. Según ha informado bomberos y la policía, un equipo especial de SWAT está trabajando en el lugar.

El gobernador de Florida, Rick Scott, comunicó a través de su Twitter que está comunicándose con la policía

I’ve spoken with @BrowardSheriff Scott Israel, @browardschools Superintendent Robert Runcie and FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding Stoneman Douglas High School. We’ll continue to receive updates from law enforcement.

— Rick Scott (@FLGovScott) 14 de febrero de 2018