Tiroteo en Florida: Trump critica a FBI y demócratas mientras que estudiantes lo culpan de dividir EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la masacre en el colegio Marjory Stoneman Douglas de Florida a través de su Twitter, con duras acusaciones y críticas al FBI y a la administración del ex mandatario, Barak Obama, además de a los demócratas.

Según comentó Trump, la policía federal dedica “demasiado tiempo” a investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y se olvidan de centrarse en “lo básico”. Esto, luego de que la institución reconociera que no investigó el comportamiento agresivo del autor del tiroteo, Nikolas Cruz, después de recibir una alerta de un usuario de internet y no haber seguido el protocolo previsto para estos casos.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de febrero de 2018