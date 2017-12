Cárceles en Chile: De lo que nadie quiere hablar

La comparación de cuánto se gasta en un preso al mes, por sobre el gasto en un niño del Sename, ha dado mucho para debatir. En Hablemos en Off, Cony Stipicic comentó que la comparación es “como comparar peras con manzanas” porque “el gasto por presos incluye los sueldos por gente de gendarmería y el precio conocido por gasto por niño en el Sename es sólo la subvención”.

Por su parte, Matías del Río dijo que las cifras son comparables, “porque pones la boca donde pones la billetera. Estás dejando de gastar en niños por gastar en presos”.

Nicolás Vergara acotó a la discusión diciendo “no nos hacemos cargo de las consecuencias. Lo que se gasta en uno, se deja de hacer en otras coas. Más de 700 mil pesos mensual por preso es un montón de plata y sabemos que tenemos problemas de hacinamiento, de salud mental, y que no logramos que no reincidan”. Y agregó, “me preocupa que estamos gastando un montón de plata en “un mal servicio” y hay que ver cuánto de esa cantidad de plata llega realmente al preso”.

Del Río apuntó además que hay muchas falencias como “escases de rehabilitación. No se construye una cárcel de buena forma. Nadie quiere hablar de esto, nadie quiere una cárcel cerca y un porcentaje de la población puede decir por qué gastamos plata en esta gente. No tenemos segregación entre tipos de presos. Por donde lo mires, esto no da para más. Muchos de los que salen, salen a delinquir y muchos delitos se cometen desde dentro de las cárceles. Por el factor que cruces el tema de las cárceles es un tema que aprieta el zapato, a buenas a primeras se piensa que debería seguir siendo el patio de atrás porque por algo están ahí. En el tema de Punta Peuco no nos aprieta el zapato. Ojo donde ponemos el foco en los temas, son los que atraen rating o son los que importan”.