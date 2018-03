Felipe Kast ante críticas por modificación de la ley antiterrorista: “No me gusta esa sensación de celos por no aparecer en la foto”

El viernes, el presidente Sebastián Piñera anunció las modificaciones que tendrá la ley antiterrorista, que incluirá “incorporar drones de vigilancia, aviones no tripulados, cámaras, chips y gps en los camiones que transitan por nuestras rutas, zonas de descanso de alta seguridad y software de análisis criminal para combatir con mayor inteligencia a la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo”, informó el mandatario.

Sobre este tema, conversamos en Duna en Punto con el senador por La Araucanía, Felipe Kast, quien aseveró que “me dio mucho gusto que el presidente en sus primera actividades fuera a La Araucanía”.

“Dijo( el mandatario) concretamente cuáles son los 10 puntos que quiere cambiar de la ley antiterrorista” explicó Kast señalando que “me cuesta entender que Francico Huenchumilla dice que le parece mal. Yo le he dicho ‘mira Francisco porqué confundes el legítimo derecho y deber del Estado de garantizar la paz con las personas violentistas, que no representan a los mapuche'(…) le hace un flaco favor al pueblo mapuche”, aseveró el senador.

A través de su cuenta de Twitter, el senador Huenchumilla catalogó de “terroríficos” los cambios que se le buscan hacer a la legislación y aseguró que es un “mal comienzo y un error político para su anunciada política de acuerdos”.

Frente a las críticas, Kast aseguró que “hay algunos que confunden la importancia del fondo con la forma (…) siento que hay un celo de algunos de aparecer en la foto. El acuerdo nacional no pasa por seguir haciendo comisiones, tenemos que actuar, la sociedad está cansada de que nos pasemos de comisión en comisión”.

“No me gusta esa sensación de celos de no aparecer en la foto, algunos se centran en eso y no en la alegría de poder actuar prontamente” aseveró el senador.