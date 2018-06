Expulsión de extranjeros condenados: ¿Es lo más eficiente para combatir el crimen?

Después del asesinato cometido por ecuatorianos en el centro de Santiago, donde mataron a Margarita Ancacoy para robarle la cartera y el celular, se abrió el tema de qué hacer con los extranjeros que delinquen en nuestro país.

Al respecto, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara, fue claro en pedir que “por favor hablemos de extranjeros y no de inmigrantes, no homogeneicemos la condición de inmigrantes con delincuentes, entonces hablemos de extranjeros condenados”.

Siguiendo la linea de la conversación que tuvo con Gonzalo Cordero en La Tercera PM, ante la idea de expulsar a los extranjeros que cometen delitos, “podemos convertir a Chile en un paraíso delictual, donde lo peor que te puede pasar es que te expulsen y si no hay una causa formada, ¿de qué te van a juzgar en tu país?. Además la probabilidad de que te juzguen en tu país es baja, por tanto la posibilidad de escapar de la justicia es muy alta. Creo que hay un problema de coordinación y tengo la sospecha que hay una intención de esta agenda más populista en materia de delincuencia, que está entusiasmando a algunos, pero que es compleja y que va a decir ‘está bien, expulsemos’, pero ¿es lo más eficiente en términos de combate al crimen?, ¿es la señal que queremos dar?”.

Matías del Río apuntó a que la solución debiese estar en la entrada del paías: “De largo plazo debería ser un sistema integrado de información de personas que entran. Imagínate todo lo que te ahorrarías si tuvieras un sistema eficiente, porque están entrando algunos colados entre los decentes y tienen prontuarios en sus propios países”.