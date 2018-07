Arturo Salah: “Nosotros vivimos un momento muy dramático con Sampaoli, fue muy traumática su salida de la Selección”

“Nosotros vivimos un momento muy dramático con Sampaoli, fue muy traumática su salida de la Selección”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, Arturo Salah.

Sobre la situación del casildense al mando de Argentina tras el Mundial, Salah señaló en Hablemos en Off que “él tenía contrato vigente y no quiso seguir, allá tiene contrato vigente, quiere seguir pero no quieren que siga”.

Respecto de la compleja situación que ha vivido el fútbol en especial por delitos de fraude y soborno al interior de las instituciones como la FIFA y la Conmebol, aseveró que “el fútbol en general pasó una etapa muy crítica, un verdadero Tsunami. A nosotros nos tocó administrar una ANFP en crisis”.

Ante esto, Salah afirmó que “llevo más de 50 años de actividad y nunca me tocó presenciar o ser partícipe de algo que haya sido manipulado de mala forma”.

Al ser consultado sobre el futuro del arquero Claudio Bravo a en la Selección, el timonel de la ANFP comentó que “este es un tema que tiene que ver el DT”.

El guardameta realizó una dura crítica al timonel del fútbol nacional asegurando que “al menos con Jadue, reprochó al máximo lo que hizo, pero siempre estuvo con nosotros y eso nos hacía sentir bien. Había cercanía. No sabíamos qué hacían con los dineros, no el chanchullo, pero el trabajo de apego era muy positivo”.

Ante esto, Salah aseguró que “yo no he conversado con Claudio, hizo declaraciones con las que yo no estoy de acuerdo, y si se da la posibilidad de aclararlo lo tenemos que hacer”.