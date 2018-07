Juan Luis Castro y posible conflicto de interés de ministro Santelices: “Parto de la buena fe, no de la condena, pero quiero que las cosas funcionen bien”

La semana pasada el ministro de Salud, Emilio Santelices vendió las acciones que tenía de la empresa Sonda S.A, grupo que presta servicios tecnológicos al ministerio donde Santelices es titular.

Después de un reportaje de Ahora Noticias que dio a conocer el tema, las preguntas sobre conflicto de interés no pararon.

Al respecto, el diputado de oposición Juan Luis Castro solicitó a la Contraloría una auditoría al ministro para despejar dichas dudas. Como dijo en Noticias en Duna, “se busca ver si hubo conflictos de interés durante este periodo de cuatro meses de Gobierno donde el ministro ha sido la autoridad regulatoria, pero también la empresa donde tenía la acciones hasta el jueves pasado que es proveedora del ministerio de Salud en muchos aspectos y queremos saber qué pasó con los contratos de esa empresa, si han cambiado, modificado precios, tiempos, extensiones de contrato, en fin. Todo lo que clarifique por una duda legítima que tenemos, no una condena, pero respecto al rol que ha tenido dicha empresa proveedora donde desgraciadamente aparecía este conflicto de interés”.

Castro aseguró que será el mismo ministro el que entregará los antecedentes esta tarde en la comisión de Salud, algo que el diputado calificó como “un antecedente de nobleza de entregar todos los antecedentes de lo que ha sido este episodio”.

Castro comentó que “las acciones se vendieron el mismo día del reportaje, si no hubiese habido reportaje uno se pregunta qué habría pasado porqué tropezamos con esta piedra permanentemente. Piñera dijo en este segundo periodo que no podían haber conflictos de interés de sus ministros. Yo parto de la buena fe, no de la condena, pero quiero que las cosas funcionen bien y por eso prefiero que las explicaciones se den donde corresponde, pero no podemos renunciar a nuestra tarea de fiscalizar los cargos de Gobierno”.