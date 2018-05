Valentina Verbal: “La derecha social cristiana y la nacionalista han sido accesorias e irrelevantes en la historia de la derecha chilena”

La historiadora Valentina Verbal (Evópoli), autora del libro “La Derecha Perdida”, que plantea críticas y propuestas hacia la derecha chilena, conversó con Terapia Chilensis sobre el conflicto con las libertades que, según ella, hay en el sector político al que pertenece.

“Creo que para luchar contra los enemigos, los enemigos de la libertad, es necesario ver cómo están las fuerzas propias primero y cuáles son las armas que se están usando. Me preocupaba que la derecha chilena carecía de un relato, que es algo que se mantiene“, dijo.

“(En el primer mandato de Piñera) El gobierno no pudo dar respuesta a un cambio de ciclo, a una derrota cultural de la derecha. No lo pudo hacer desde un punto de vista discursivo (…) No es que tenga que darle una épica de mostrar una narrativa de los acontecimientos, sino de cuál es el principio ideológico en el que se construye el relato. Me di cuenta de que la izquierda tiene un gran principio ideológico, que es la igualdad. ¿Por qué la derecha no tiene como gran principio a la libertad?“, agregó.

Autosituada como liberal, Verbal opinó que los problemas de la derecha se deben a que hay un sector más conservador que sólo toma en cuenta las libertades económicas y no las valóricas. Así, además, aseguró que ese mismo sector ha sido irrelevante en la historia del conglomerado político.

“Creo que la derecha en términos históricos es diversa, pero tiene dos grandes tradiciones que son liberales y conservadores. La derecha social cristiana y la derecha nacionalista, si bien han sido parte de la derecha, han sido tradiciones muy accesorias e irrelevantes en la historia de la derecha chilena“, aseveró.

“Creo, y no lo digo por dogmatismo, que la única tradición ideológica que le puede hacer frente al socialismo es el liberalismo“, finalizó.