Hugo Herrera: “La socialdemocracia hoy en Chile está en el vacío”

Hugo Herrera, académico y columnista en distintos medios, conversó con Terapia Chilensis sobre el panorama político chileno. Y profundizó en las carencias de la centroizquierda chilena.

“Hay un vaciamiento del centro político. La socialdemocracia hoy en Chile, todo ese amplio sector que va de la centroizquierda cristiana a la centro izquierda laica, está en el vacío, se desvaneció, y eso es muy preocupante para el sistema político”, aseguró.

“La socialdemocracia, incluyo a la democracia cristiana, no tiene juventud. No tienen base en las universidades. Y ahí el Frente Amplio tiene un capital con el cual puede operar por bastante tiempo. Incluso la centroderecha tiene juventudes (…) En la centroizquierda uno no ve nada parecido. A largo plazo eso es fatal, porque termina hundiéndolo. Eso probablemente tenga que ver con que la socialdemocracia no ha sabido establecer una identidad que la diferencie tanto del Frente Amplio como de la centroderecha”, complementó.

Respecto a las recientes críticas hacia el gobierno, que apuntan a una “sequía legislativa”, Herrera dijo que los problemas de la administración de Sebastián Piñera van por otro lado.