Gobierno anunció impuesto a compras digitales. Expertos advierten que parte de los costos se puede trasladad a consumidores. ¿Estás de acuerdo con la iniciativa?

El ministro de Hacienda Felipe Larraín, anunció la creación de un nuevo impuesto para aplicar a las ventas e-commerce para compañías ni domiciliadas ni residentes en Chile que realizan ventas digitales.

Bajo esta premisa, empresas como Netflix, Amazon, Ali Express, Spotify y Uber, entre muchas más, deberán tributar. Como explicó el ministro, “aportando al desarrollo del país y nivelando la cancha con sus competidores”.

Como dijo a Emol, Alejandro Ramírez, abogado y socio director de IUS, esta medida “significa una nivelación y también un trato justo, primero porque es un mayor ingreso para el Estado a través de impuestos, y en general viene a llenar el vacío que significaba que las plataformas de internet y comercio electrónico, que no están regulados, no pagan impuestos”, y agregó que “tiene incidencia en relación a un mayor ingreso para el fisco, pero también significa para las pymes una competencia más leal, por cuanto las pequeñas empresas nacionales deben pagar todos los impuestos y, en cambio, las compras que se hacen desde el exterior no estaban cumpliendo con ese gravamen, lo que sin duda lo hace más barato, pero que es injusto a nivel de competencia”.

Por su parte, Claudio Busto, abogado socio de Bustos Tax & Legal, señaló, “es razonable pensar que, si en la actualidad este tipo de empresas no están tributando en Chile, al obligarlas a pagar impuesto en el país, probablemente todo o parte de ese mayor costo lo traspasen al consumidor final. No obstante ello, siempre está la posibilidad de que las empresas puedan recuperar en el exterior los impuestos que paguen en Chile, ya sea por aplicación de convenios para evitar la doble imposición o de su legislación interna, lo cual puede contribuir a matizar lo anterior”.