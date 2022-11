“Perro del infierno”: La nueva variante de Covid-19 que será la dominante en el mundo (pero no hay que alarmarse)

Una nueva variante del Covid-19 se propaga por el mundo y ha sido calificada como una “desagradable” descendiente de Ómicron, y que popularmente se ha masificado como “Perro del infierno”.

Su nombre lo obtuvo en honor a “can cerbero” (o cancerbero), la mascota de Hades, el dios que cuida las puertas del inframundo en la mitología griega.

Esta nueva variante fue bautizada por expertos como BQ.1 y tiene una hermana gemela, la BQ.1.1, que ya representan el 50% de los casos en Europa y hacia fin de mes ya serían las principales variantes en ese continente.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), ambas cepas ya están presentes en al menos 65 países, incluido Chile.

“Perro del infierno” es el nombre informal “pero han sido recogidos en bastantes noticias. Úselos si son útiles”, señaló Ryan Gregory, académico en Biología Evolutiva en el Instituto de Biodiversidad de Ontario en Canadá, en su Twitter.

Respecto a si esta variante sería más peligrosa que el resto, aún no hay evidencia que lo pruebe, pero no serían más graves ni generarían mayor mortalidad, solo son más transmisibles y más contagiosas pero al parecer no son más grave, no producen mayor mortalidad.

Los síntomas más comunes en personas que están completamente vacunadas son:

Secreción nasal

Dolor de cabeza

Estornudos

Dolor de garganta

Tos persistente

Por otro lado, expertos explican que nuevas variantes pueden generar nuevas olas de contagio en las ciudades.