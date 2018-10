Martin Scorsese no da tregua y filmará nueva película con DiCaprio

A sus 75 años, Martin Scorsese parece estar lejos de restarle velocidad a su destacada carrera. El cineasta, que recibió este año el Premio Princesa de Asturias de las Artes y se encuentra trabajando en la postproducción de la cinta “The Irishman”, acrecentará su leyenda con un nuevo y ambicioso proyecto.

Se trata de “Killers of the Flower Moon: Los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI”, adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de David Grann, que tendrá como protagonista al actor Leonardo DiCaprio, y estará a cargo de la productora Imperative Entertainment, que compró los derechos del libro de no ficción en 2016.

“Killers of the Flower Moon” se remonta a los años veinte en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Allí, luego de que se encuentra petróleo en el subsuelo de la nación Osage, sus habitantes empiezan a morir uno a uno. Es así como, debido a las inquietantes muertes, se crea el FBI y nace la teoría conspirativa respecto a uno de los crímenes más oscuros en la historia estadounidense.

“Cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente empecé a verlo- las personas, los escenarios, la acción- y sabía que tenía que volverlo una película“, dijo Scorsese en Variety.

Esta película se transformará en la la sexta entrega que reúne al director de “Taxi Driver” con DiCaprio. La más reciente fue “The Wolf of Wall Street” (2013) y antes se juntaron con “Shutter Island” (2010), “Gangs of New York” (2002) “The Aviator” (2004) y “The Departed” (2006).

“Estoy tan emocionado de reunirme con Leo DiCrapio para traer esta verdaderamente perturbadora historia americana a la pantalla”, expresó Scorsese sobre su nuevo proyecto, que además de contar con los dos referentes del cine ya mencionados, tendrá un guión escrito por Eric Roth, guionista de “Forrest Gump” y “El Curioso caso de Benjamin Button”, entre otras.