Star Wars: Hija de Carrie Fisher será la próxima Princesa Leia

Esto se puede ver en un extracto del próximo documental de Star Wars, The Skywalker Legacy. Billie Lourd, quien es la hija de la fallecida actriz Carrie Fisher; interpretando a una joven Leia durante la filmación de The Rise of Skywalker.

Este video se pudo ver gracias al matinal estadounidense, “Good Morning America”. Y, en las escenas que aparecen, se ve a Lourd aprendiendo a usar naves de batalla Jedi con otro actor que hace de Luke Skywalker más joven.

Un poco más tarde en el video, aparece una entrevista a Lourde, en la que habla de cómo se sintió al interpretar al mítico personaje de Fisher después de que su madre falleciera poco antes del estreno de la última película de la saga de Star Wars: “Volver ha sido increíble, doloroso, surrealista; todos los adjetivos que se te ocurrieron, probablemente, los sentí”.

Este documental se lanzará de forma digital este martes 17 de marzo.

A continuación puedes ver el extracto: