Viajar desde la casa en cuarentena: 10 películas para adentrarse en la naturaleza y otras culturas

LA TIERRA DE NOCHE: UN RODAJE A OSCURAS (2020)

Recientemente estrenado y narrado por la actriz Samira Wiley (“El cuento de la criada” y “Orange is the new black”), este documental capta imágenes nocturas de selvas tropicales, junglas urbanas, hielos árticos y planicies africanas. Un trabajo que revela las vidas ocultas de los animales salvajes: imágenes nunca antes vistas gracias a una tecnología de punta, con cámaras que logran captar el color con tan solo la tenue luz de la luna.

MAIDENTRIP: LA LIBERTAD DE SOÑAR