Pedro Pascal y su popularidad mundial: ¿Sabes en qué series y películas ha participado?

El listado de las celebridades más populares del año se conforma según las visitas que reciben los perfiles de actores y actrices de la plataforma IMDb, la cual acumula las películas, series y premios que ha obtenido un artista. El gran éxito del actor Pedro Pascal se debe a su trabajo en “The Mandalorian”, la serie de Star Wars que se ha convertido en un fenómeno en Disney+.

Gracias a esta producción, el rostro de Pascal se volvió habitual en las redes sociales y su número de seguidores aumentó de manera impresionante. Según IMDb, Pascal es el actor más buscado en internet del mundo, logrando destronar a quien por semanas estuvo liderando la lista: la protagonista de “Gambito de dama”, Anya Taylor-Joy.

Pedro Pascal está viviendo el mejor momento de su carrera. A comienzos de diciembre, la revista Entertainment Weekly lo catalogó como uno de los “artistas del año”.

Además, el intérprete también está sacando aplausos por su trabajo en la película de Netflix “We can be heroes” y en “Wonder Woman 1984”, que si bien no ha contado con buenas críticas, su desempeño ha sido alabado por los expertos.

Pascal comenzó a tener fama con su participación en “Game of Thrones”, la serie más vista en la historia de la televisión. Sin embargo, su participación en “Narcos” y “The Mandalorian”, lo llevaron a lo más alto de Hollywood.

¿En qué series y películas ha participado? ¿Dónde puedo verlo?:

Series

“Red Widow” en 4 episodios. Ver: Amazon Prime

“The Mentalist” en 6 episodios. Ver: Amazon Prime

“Game of Thrones” en 7 episodios. Ver: HBO

“Narcos” en todas las temporadas. Ver: Netflix

“The Mandalorian”, personaje principal. Ver: Disney+

Películas

“Kingsman: The Golden Circle”. Ver: Amazon Prime

“Triple Frontera”. Ver: Netflix

“Wonder Woman 1984”. Ver: Netflix

“We Can Be Heroes”. Ver: Netflix

El top 10 de actores y actrices más populares del mundo: