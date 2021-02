Anuncian remake de la película “Man Who Fell to Earth” protagonizada por David Bowie

Desde el 2019 se viene anunciando un remake del clásico filme que protagoniza David Bowie, Man Who Fell To Earth, y ahora se confirmó. Se tratará de una nueva serie que llegará en exclusiva al nuevo servicio de streaming, Paramount Plus.

Si bien el proyecto no fue un éxito inmediato, hoy es una de las películas de culto más célebres. Esto se debe en gran parte a la participación de David Bowie. De esta forma, el paso de los años la ha convertido en una obra fundamental para los fanáticos del artista y de este género.

¿De qué trata Man Who Fell To Earth?

El filme se centra en Thomas Jerome Newton, un alienígena que se estrella en la Tierra en búsqueda de agua para su planeta que está en sequía. Sin embargo, su viaje se ve obstaculizado por la corrupción de los humanos y los vicios que dañan al planeta.

Pese a las críticas iniciales, se ha convertido en una de las más importantes piezas de ciencia ficción de la década de los setenta, en particular por su utilización de simbolismos, psicodélicas imágenes y fuerte crítica social.

Remake

Paramount está preparando su esperado servicio de streaming y dentro de las producciones originales en las que trabajan, se encuentra el remake de The Man Who Fell To Earth. Sin embargo, se tratará de un alienígena distinto al interpretado por Bowie.

El actor nominado al Oscar, Chiwetel Ejiofor, conocido por su actuación en “12 años de esclavitud”, “2012”, entre otras, será el encargado de liderar este nuevo proyecto.

“Algunos hilos se conectarán tanto con la novela como con la película, pero si no has visto el filme o leído el libro, está bien”, señaló el show-runner Alex Kurtzman, principalmente conocido por su trabajo en Star Trek y que se unirá a Jenny Lumet para hacerse cargo del proyecto.

Son pocos los detalles que se tienen de la trama de esta nueva versión. Sin embargo, se señaló que se buscará impulsar los elementos visuales impactantes y los momentos emocionantes que forman parte de la novela.