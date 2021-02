“The Last Of Us”: La serie que protagonizará Pedro Pascal

Pedro Pascal lideró ranking de popularidad IMDb convirtiéndose en la celebridad más popular del mundo en el 2020. Ahora, Deadline confirmó que el actor protagonizará junto a Bella Ramsey la serie del famoso juego de Sony, “The Last Of Us”.

La historia se trata sobre una pandemia proveniente del hongo Cordyceps que infecta a Estados Unidos. Al contagiarse de esta cepa los humanos se convierten en caníbales, esto se transmite a través de una mordedura.

Los actores principales, Pascal y Ramsey, ya habían trabajado juntos en “Game Of Thrones” de HBO. Y es la misma productora que los vuelve a unir para encarnar a los personajes del videojuego. Este será escrito por el creador de la serie Chernobyl, Craig Mazin y Neil Druckmann, escritor y director, como guionista.

Se espera que Pedro Pascal, con este papel sume otro éxito a la lista, como en la serie de Disney+ “The Mandalorian” o “Wonder Woman 1984”. Además, de “Narcos”, “Kingsman: The Golden Circle” y “Game Of Thrones”.

Si bien, aún no se conocen detalles de la producción, como la fecha de su estreno, “The Last Of Us” será una coproducción con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog. Además, Gustavo Santaolalla, quien musicalizó otras series de videojuegos, estará cargo del soundtrack.