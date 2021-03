“Pepe Le Pew” no está contemplado para el futuro en Warner Bros

Pepe Le Pew, el zorrillo de la serie Looney Tunes, se encuentra en el centro de una polémica luego de que un columnista de The New York Times, Charles M. Blow, asegurara que el personaje “normaliza la cultura de abuso y la violación”.

La discusión sobre el actuar de este personaje escaló hasta Warner Bros, quienes según Deadline, decidieron sacarlo de la próxima película de “Space Jam”.

Sin embargo, de acuerdo a The Hollywood Reporter (THR), además de ser eliminado de la película que protagoniza LeBron James, el zorrillo “no aparece en ningún proyecto actual de Warner Bros y no hay planes actuales para que regrese”.

Es decir, el personaje no va a aparecer en las entregas de la icónica serie Looney Tunes Cartoons.

Según el video compartido por el columnista, el personaje iba a protagonizar una escena híbrida (live action y animación) junto a la actriz Greice Santo, a quien iba a tratar de seducir de manera insistente.

Sin embargo, tras los rechazos de la mujer iba a ser el mismo LeBron James quien parara en seco al zorrillo, diciéndole que no podía acercarse a otras personas sin su consentimiento.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021